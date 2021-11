Brand in ehemaligem Erfurter Schlachthof

In Erfurt hat am Freitagnachmittag ein Gebäude auf dem Gelände eines alten Schlachthofs gebrannt. Wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen sagte, ist die Ursache für den Brand in der Greifswalder Straße noch unklar. Das Gebäude stand seit längerer Zeit leer. Nach etwa drei Stunden konnte die Feuerwehr die Flammen löschen. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

