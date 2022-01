Brand in Garage weckt Anwohner: 100.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einer Garage im Landkreis Oberallgäu ist ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Das Geräusch von berstenden Scheiben weckte die vier Bewohner des angrenzenden Wohnhauses in Altusried am frühen Sonntagmorgen, wie die Polizei mitteilte. Sie verließen das Haus noch bevor die Einsatzkräfte vor Ort waren. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr verhinderte, dass das Feuer auf das Wohnhaus übergriff. Die Garage und vier Fahrzeuge sind vollständig zerstört. Die Brandursache war zunächst unklar.

