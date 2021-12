Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Brand in Mehrfamilienhaus: Fünf Leichtverletzte

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mönchengladbach sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer sei in der Nacht zu Mittwoch ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe die Wohnung im Erdgeschoss des vierstöckigen Gebäudes gebrannt. Weil die Wohnungstür offen gewesen sei, habe sich der Rauch im Treppenraum ausgebreitet. Mehrere Anwohner standen demnach auf ihren Balkonen und machten auf sich aufmerksam. Nach kurzer Zeit sei das Feuer gelöscht worden. Fünf Anwohner wurden aufgrund leichter Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar.

