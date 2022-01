Brand in Mehrfamilienhaus in Nordrhein-Westfalen – Vier Verletzte

In Sendenhorst in Nordrhein-Westfalen hat es vier verletzte Personen bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gegeben. Die genaue Brandursache ist noch unklar.

Bei einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Sendenhorst im Kreis Warendorf sind vier Menschen verletzt worden. Das Feuer war am späten Mittwochabend aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Wohnung in Nordrhein-Westfalen nicht mehr bewohnbar

Die drei Bewohner der Wohnung und ein weiterer Bewohner des Hauses verletzten sich leicht. Insgesamt 14 Menschen mussten nach Angaben der Polizei das Haus verlassen. Nach den Löscharbeiten konnten die meisten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, sei nicht mehr bewohnbar, teilte die Polizei mit.