Brand in Sportlerheim: Polizei geht von Brandstiftung aus

Beim Brand eines Sportlerheimkellers in Geraberg im Ilm-Kreis gibt es Hinweise auf Brandstiftung. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, griff das Feuer in der Nacht zum Dienstag von Mülltonnen auf den Keller des Sportlerheims über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch das Feuer und die Löscharbeiten entstand erheblicher Sachschaden, der laut Polizei am Dienstagmorgen noch nicht genau beziffert werden konnte. Niemand wurde verletzt.

