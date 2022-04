Vier Menschen sind beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Offenbach verletzt worden. Das Feuer sei aus bisher ungeklärten Gründen am frühen Sonntagmorgen in den Räumen einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Von dem Rauch, der durch das Treppenhaus zog, wurden der Bewohner der Brandwohnung und drei Nachbarn verletzt und vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Infolge des Feuers entstand laut der Mitteilung nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehr als 100.000 Euro.

