Brand zerstört Werkstatthalle in Demmin: Ermittlungen

Nach einem Feuer in einem Gewerbegebiet im Norden von Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, war der Brand am Neujahrstag in einer Lagerhalle ausgebrochen, die zu einem ganzen Komplex von Lagerhallen an der Bundesstraße 194 Richtung Loitz gehört. Die betreffende Halle wurde bisher unregelmäßig als Autowerkstatt genutzt. Mehrere Feuerwehren rückten am Samstag mit 50 Kameraden an und konnten verhindern, dass weitere Hallen Feuer fingen.

Die Werkstatt brannte aber komplett aus. Bisher sei unklar, wann die Halle zuletzt genutzt wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen könne es auch eine fahrlässige Brandstiftung oder ein technischer Defekt gewesen sein. Ein Zusammenhang mit Silvesterfeierlichkeiten bestehe bisher nicht. Der Schaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt.