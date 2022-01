Brandenburg hat höchste Corona-Inzidenz aller Flächenländer

Brandenburg hat bundesweit die höchste Corona-Inzidenz unter den Flächenländern. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich pro 100 000 Menschen rechnerisch 1102,3 mit dem Virus an, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag mitteilte. Höher war der Wert jeweils nur in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich innerhalb einer Woche praktisch verdoppelt, am 16. Januar lag sie noch bei 573,2.

In Brandenburg haben Potsdam und die Uckermark mit Sieben-Tage-Inzidenzen von mehr als 1600 die höchsten Zahlen. Potsdam hat bundesweit die sechsthöchste Inzidenz und kommt direkt hinter fünf Berliner Bezirken. In Brandenburg haben sieben Kreise sowie Frankfurt (Oder) und Potsdam eine Inzidenz von über 1000, in zehn Kreisen und vier Städten liegt sie über 750, was eine Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte nach sich zieht. Für den Kreis Elbe-Elster dagegen wurde die Inzidenz am Montag mit 318,5 angegeben.

Die 2G-plus-Regel für Gaststätten gilt weiter. Die Warnampel bleibt beim Anteil der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten mit 12,2 Prozent auf Gelb und bei neuen Krankenhauspatienten mit Covid-19 innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner mit 3,4 auf Gelb, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Beide Werte sind derzeit nahezu stabil.

Die 2G-plus-Regel für Lokale wird ausgesetzt, wenn sich die Lage in Krankenhäusern entspannt: Das gilt, wenn die Warnampel bei der Sieben-Tage-Inzidenz neuer Krankenhauspatienten mit Covid-19 landesweit eine Woche lang auf Gelb oder Grün und beim Anteil der Covid-19-Intensivbetten auf Grün ist.

Brandenburgs Gesundheitsämter meldeten landesweit 1332 neue Corona-Fälle an einem Tag, wie das RKI mitteilte. Allerdings fehlten Daten aus drei Kommunen. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 301 927 Brandenburgerinnen und Brandenburger offiziell angesteckt.