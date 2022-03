Brandenburger Corona-Zahlen bleiben auf hohem Niveau

Das Corona-Virus breitet sich in Brandenburg nach den amtlichen Daten mit nahezu unverändertem Tempo aus. In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich 1396,5 von 100.000 Menschen, wie das Robert Koch-Institut am Montag mitteilte. Das waren etwas weniger als am Wochenende. Am Montag der vergangenen Woche hatte der Wert bei 1386 gelegen. Brandenburg liegt über dem bundesweiten Durchschnitt, der am Montag mit 1259,2 angegeben wurde.

Eine hohe Zahl von Fällen dürfte nach Ansicht von Experten aber nicht in den amtlichen Daten enthalten sein. Gründe sehen sie in der Überlastung von Gesundheitsämtern und darin, dass viele Infektionen nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt werden.

Auf den Intensivstationen der Brandenburger Krankenhäuser ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums etwa jedes zehnte Bett mit einem Patienten oder einer Patientin belegt, die an Covid-19 erkrankt ist.