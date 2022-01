Brandenburgs Corona-Inzidenz weiter angestiegen

Die Corona-Inzidenz in Brandenburg ist erneut angestiegen und liegt nun bei 1261,6. Am Vortag lag der Wert bei 1194,8, vor einer Woche waren es noch 689,8 Ansteckungen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Brandenburg hat weiter den höchsten Wert aller deutschen Flächenländer, wie aus den Daten des Robert-Koch-Institutes (RKI) am Mittwochmorgen hervorging. Nur die beiden Stadtstaaten Berlin (1795,5) und Bremen (1581,5) hatten höhere Sieben-Tage-Inzidenzen.

Die Corona-Inzidenz in Brandenburg ist erneut angestiegen und liegt nun bei 1261,6. Am Vortag lag der Wert bei 1194,8, vor einer Woche waren es noch 689,8 Ansteckungen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Brandenburg hat weiter den höchsten Wert aller deutschen Flächenländer, wie aus den Daten des Robert-Koch-Institutes (RKI) am Mittwochmorgen hervorging. Nur die beiden Stadtstaaten Berlin (1795,5) und Bremen (1581,5) hatten höhere Sieben-Tage-Inzidenzen.

Mit einer Inzidenz von 379,9 verzeichnete der Landkreis Elbe-Elster den niedrigsten Wert im Bundesland. Die Inzidenz in Potsdam war mit einem Wert von 1783 am höchsten.

Brandenburgs Gesundheitsämter meldeten landesweit 6280 neue Corona-Fälle. Seit Beginn der Pandemie infizierten sich in Brandenburg somit 313 820 Menschen offiziell mit Corona. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg innerhalb eines Tages um sieben auf insgesamt 4978 an.