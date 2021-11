Brandsatz bei Satellitenbauer entdeckt

Auf dem Gelände eines Luft- und Raumfahrtunternehmens in Bremen ist am Freitagmittag ein Brandsatz entdeckt worden. Der Bereich um den Fundort sei weiträumig abgesperrt und nach weiteren verdächtigen Gegenständen abgesucht worden, teilte die Polizei mit. Dabei waren Kripobeamte und Spezialisten für das Entschärfen von Spreng- und Brandsätzen im Einsatz. Der Brandsatz sei zur weiteren Untersuchung sichergestellt worden. Im Internet sei ein angebliches Bekennerschreiben veröffentlicht worden, das von dem für politische Kriminalität zuständigen Staatsschutz der Polizei auf Echtheit geprüft werde. Die Ermittlungen dauerten an. Das Unternehmen baut unter anderem Satelliten zur Erdüberwachung.

