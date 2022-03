Nach erneuten Brandstiftungen an geparkten Autos in Stade hat die Polizei einen 28-jährigen Mann festgenommen. Der Stader war bereits vor einigen Wochen unter dringendem Tatverdacht für eine Serie von Autobränden in Gewahrsam genommen worden, musste damals aber wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch dem Haftrichter beim Amtsgericht Stade vorgeführt, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl, und der 28-Jährige wurde in eine niedersächsische Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen in der Brandstiftungsserie, bei der seit dem 3. Januar fast 20 Autos beschädigt oder zerstört wurden, dauern weiter an.

