Brandstiftung in Chemnitz: Müllcontainer angezündet

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag an verschiedenen Orten in Chemnitz Feuer gelegt. Polizei und Feuerwehr waren wegen brennender Müllcontainer an sechs Orten im Stadtteil Hilbersdorf im Einsatz, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Neben den Müllbehältern steckten Unbekannte auch einen Fahrradanhänger an. Durch die Hitze wurde ein Auto in der Nähe beschädigt. Die Feuerwehr löschte die Brände. Die Polizei will klären, ob alle Brände von denselben Personen gelegt wurden.

