Ein Feuerwehrmann in Schutzkleidung. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Brandstiftung in Jessnitz: Sieben Autos in Flammen

In Jessnitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) wurden in der Nacht zum Donnerstag sieben Autos in Brand gesetzt. Es gab keine Verletzten, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden belaufe sich nach ersten Schätzungen auf einen fünfstelligen Betrag. Nach den Tätern wird noch gesucht.

