400.000 Menschen besuchen Volksfest Osterwiese in Bremen

Brauchtum 400.000 Menschen besuchen Volksfest Osterwiese in Bremen

Rund 400.000 Menschen haben das Volksfest Bremer Osterwiese besucht. «Die guten Besucherzahlen belegen, dass die Osterwiese 2022 eine gelungene Veranstaltung war und damit ein sehr guter Start in die Saison für Open-Air-Veranstaltungen in Bremen», teilte Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linkspartei) am Sonntag mit.

Der traditionelle Jahrmarkt war nach Angaben der Organisatoren das erste große Volksfest bundesweit ohne Corona-Auflagen. Nach zwei Jahren Pandemie gab es 176 Buden und Fahrgeschäfte auf dem Veranstaltungsgelände Bürgerweide. Nach vier Wochen ging am Sonntag auch der Hamburger Frühlingsdom zu Ende. Rund 1,2 Millionen Menschen besuchten das Volksfest, das damit fast wieder an alte Zeiten anknüpfen konnte. Das Frühlingsfest Hannopark in Hannover läuft noch bis zum 15. Mai.