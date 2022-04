Der Stoff, aus dem die Passionsspiele sind: Aus mehr als 1000 Gewändern der Passion 2000 und 2010 hat das Museum Oberammergau einen Kubus rund um das Haus aufgebaut. Die Kostüme wurden dazu mit Leim auf Platten aufgebracht. In sanften Blautönen - der Farbe der letzten Passion - leuchten die Wände, die das Museum umhüllen, fast wie eine Hommage an den Verhüllungskünstler Christo. Von Samstag an zeigt das Museum unter dem Titel «(IM)MATERIELL - Stoff, Körper, Passion» ein ungewöhnliches Gesamtkunstwerk aus Gebäude-, Rauminstallation und Ausstellung.