Braunschweiger Löwen holen Arturs Zagars als Leihspieler

Basketball-Bundesligist Löwen Braunschweig hat den lettischen Nachwuchsspieler Arturs Zagars vom spanischen Erstligisten Joventut Badalona ausgeliehen. Der 21-Jährige kommt bis zum Ende der laufenden Saison 2021/22 auf Leihbasis, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

Mit der Verpflichtung des lettischen Nationalspielers reagierten die Löwen auf den Ausfall von Kapitän Robin Amaize. Der 1,90 Meter große Zugang kann flexibel auf beiden Guard-Positionen eingesetzt werden. «Er ist ein europäisches Top-Talent und bringt eine sehr gute Spielübersicht, starke Passfähigkeiten, aber auch Scoring-Potenzial mit», sagte Sportdirektor Nils Mittmann.

Im März 2018 stand Zagars erstmals in der spanischen Liga auf dem Parkett. Seitdem kam er für Badalona in 42 Ligaspielen und 20 EuroCup-Partien zum Einsatz. In dieser Saison spielte er bislang in drei EuroCup-Begegnungen, er erzielte dabei im Schnitt 5,7 Punkte und zwei Assists.