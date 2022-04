Windböen blasen Schaf um: Schäfer als Retter in der Not

Starke Windböen haben einem jungen Schaf in der baden-württembergischen Gemeinde Eichstetten schwer zugesetzt. Der Wind habe das Tier am Donnerstagabend immer wieder umgeworfen, bis es dann nicht mehr selbst habe aufstehen können, sagte ein Polizeisprecher. Nachdem zunächst die Polizei wegen der hilflosen Situation des Schafs alarmiert worden sei, hätten die Beamten einen Schäfer zur Hilfe gerufen. Der habe es dann wieder aufgerichtet. Demnach sei das Tier nicht weiter verletzt gewesen. Ob es allein war oder sich noch weitere Schafe an dem Ort im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald aufhielten, war zunächst unklar. «Vermutlich war das Schaf nicht unter dem Schutz weiterer Tiere», fügte der Sprecher hinzu.

