Bremen empfängt St. Pauli: Hannover trifft auf Aue

Werder Bremen will am heutigen Samstag um 13.30 Uhr gegen Tabellenführer FC St. Pauli wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Die kriselnden Hanseaten stecken in der 2. Fußball-Bundesliga im Mittelmaß fest und sind nach nur einem Erfolg aus den vergangenen fünf Partien weit hinter den Erwartungen zurück. Eine weitere Niederlage würde die Situation in Bremen weiter verschärfen. Mit St. Pauli wartet in dem mit 42.100 Zuschauer ausverkauften Weserstadion zudem die stärkste Mannschaft der Liga. Der Kiezclub gewann fünf Zweitliga-Partien in Serie und erreichte am Mittwoch im DFB-Pokal das Achtelfinale.

Hannover 96 hofft zeitgleich gegen den Tabellenvorletzten Erzgebirge Aue auf ein Erfolgserlebnis. Die Niedersachsen blieben zuletzt in vier Zweitliga-Begegnungen ohne drei Punkte, holten sich aber am Mittwoch mit dem 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf neues Selbstbewusstsein.