Bremer SPD-Fraktion will die «10-Minuten-Stadt»

Schule, Kita, Arzt, Bahn und Bus, Supermarkt - alle zentralen Punkte im Zweistädte-Staat Bremen sollen künftig fußläufig für alle in nur zehn Minuten oder weniger erreichbar sein. Dieses Ziel verfolgt die SPD-Fraktion, die am Donnerstag nach einer Klausursitzung ihr Programm für die «10-Minuten-Stadt» vorstellte. Immer mehr Städte und Metropolen in Europa schrieben sich dieses stadtplanerische Konzept auf die Fahnen, sagte Fraktionschef Mustafa Güngör mit Blick auf Entwicklungen in Paris, Oslo und Kopenhagen.

Die Idee sei europäisch, zeitgemäß und notwendig. «Mit diesem Konzept wollen wir uns in Bremen an die Spitze der Stadtplanung in Deutschland setzen.» In der Millionen-Metropole Paris werde der Ansatz einer «15-Minuten-Stadt» aktiv umgesetzt. Ob Paris, Bremen oder Bremerhaven - immer gehe es um die Viertel und Quartiere der Städte. «Egal ob es der Weg zum Einkaufen, zur Apotheke oder zum Hausarzt ist, wie wollen kurze Wege für die Menschen in den Quartieren. Denn dort ist ihr Lebensmittelpunkt», betonte Güngör.

Die Hansestadt Bremen hat 566.000 Einwohner, Bremerhaven 113.000. Zur Umsetzung des Konzepts beschloss die SPD-Fraktion, die in Bremen mit Grünen und Linkspartei die Regierungsmehrheit stellt, 13 Anträge. Sie beziehen sich unter anderem auf die Struktur von Pflegeleistungen, die Erreichbarkeit von Haus- und Kinderärzten und einen ÖPNV-Ausbau.

Es sei klar, dass die Maßnahmen viele Lebensbereiche umfassten und auch Geld kosten würden, erklärte Güngör. «Aber ich bin sicher, dass wird jetzt kein milliardenschweres Programm.» Die ersten Weichen für die «10-Minuten-Stadt» sollen noch in den laufenden Etatplanungen gestellt werden. Güngör sprach von einem ehrgeizigen und visionären Ziel, für das ein langer Atem nötig sei.