Ein 15-Jähriger ist am Mittwoch in Bremerhaven mit einem Auto zur Schule gefahren. Die Polizei erwischte ihn, stellte Strafanzeige und beschlagnahmte das Fahrzeug, wie ein Sprecher mitteilte. Es war laut Polizei nicht das erste Mal, dass der führerscheinlose Jugendliche hinter dem Steuer eines Pkws saß. In den vergangenen Wochen sei er mehrfach mit insgesamt zwei Fahrzeugen unterwegs gewesen. Die Polizei hatte daher bereits Strafanzeigen gestellt - gegen den Schüler und die Fahrzeughalter. Am Mittwoch fiel der Jugendliche schließlich erneut auf, als er das Auto auf einem Parkplatz bei der Schule abstellte. «Es scheint eine gewisse Unbelehrbarkeit da zu sein», sagte der Polizeisprecher.

