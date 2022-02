Brennende Sattelzugmaschinen: Sperrung auf der A9

Auf der Autobahn 9 haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Sattelzugmaschinen bei Coswig im Landkreis Meißen gebrannt. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, waren die Sattelzugmaschinen auf einem Transporter geladen. Zwei der insgesamt drei geladenen Sattelzugmaschinen fingen beim Transport an zu brennen und wurden beschädigt. Die A9 in Richtung Berlin wird laut der Polizei noch «für einige Zeit» gesperrt sein, hieß es weiter. Die Schadenshöhe ist noch unklar und auch die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Auf der Autobahn 9 haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Sattelzugmaschinen bei Coswig im Landkreis Meißen gebrannt. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, waren die Sattelzugmaschinen auf einem Transporter geladen. Zwei der insgesamt drei geladenen Sattelzugmaschinen fingen beim Transport an zu brennen und wurden beschädigt. Die A9 in Richtung Berlin wird laut der Polizei noch «für einige Zeit» gesperrt sein, hieß es weiter. Die Schadenshöhe ist noch unklar und auch die Brandursache ist noch nicht bekannt.