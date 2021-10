BSV-Coach nach Sieg über Metzingen: «Beste Zeiten»

Die Bundesliga-Handballerinnen des Buxtehuder SV waren nach dem klaren Sieg gegen die TuS Metzingen hochzufrieden. «Das hat an beste Zeiten erinnert», freute sich Trainer Dirk Leun mit Blick auf den 36:31 (17:17)-Erfolg am Samstag. Für sein Team war es nicht nur der vierte Heimsieg in Serie. Es war nach mehr als sechs Jahren auch wieder ein Erfolg über Metzingen.

«Wir haben mit unser 5:1-Aufstellung in den ersten 20 Minuten der ersten Halbzeit nicht so den Zugriff gehabt», räumte Leun zwar ein, betonte aber: «Der Knackpunkt war dann nach der Pause die Umstellung auf die 6:0-Deckung.» So gelang es den Gastgeberinnen, einen zwischenzeitlichen 18:19-Rückstand in eine 24:19-Führung umzuwandeln. «Unser Tempospiel war dann auch sehr überzeugend und effizient», ergänzte Leun.