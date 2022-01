BSV verlängert Verträge mit von Prittwitz und Kollmer

Der Buxtehuder SV kann auch in der kommenden Saison mit Teresa von Prittwitz (21 Jahre) und Lucia Kollmer (19) planen. Die beiden Linksaußen verlängerten ihren Vertrag um jeweils ein Jahr, teilte der Handball-Bundesligist am Mittwoch mit. Trainer Dirk Leun lobte von Prittwitz, die ihre zweite Spielzeit beim BSV absolviert: «Terry hat sich nach ihrem Premierenjahr hinter Lone Fischer sportlich und auch von der Persönlichkeit her toll zur absoluten Stammkraft entwickelt. Ich denke, es steckt noch eine Menge mehr an Entwicklungspotenzial in ihr.»

Über Kollmer meinte der Coach: «Für Luci kam die Chance, in den Bundesligakader aufzurücken, durch die Schwangerschaft von Lone Fischer sehr plötzlich und überraschend.» Diese Chance habe sie konsequent genutzt und sich kontinuierlich weiterentwickelt, betonte Leun.