Auch in ihrer tiefen Krise glaubt der Benediktinermönch Anselm Grün an eine Zukunft der katholischen Kirche. «Ich glaube schon, dass man den Abwärtstrend verlangsamen kann, wenn die Kirche einfach wieder ein besseres Image kriegt», sagte der Pater aus der Abtei Münsterschwarzach im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Die Kirche muss sich auch anstrengen und es muss sicher einen Abschied von der Triumphkirche geben. Aber in allem Dunkel leuchtet irgendwo ein Licht.»