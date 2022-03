Der parteilose Sebastian Müller-Bahr ist neuer Oberbürgermeister von Merseburg. Er setzte sich am Sonntag in einer Stichwahl mit 56,49 Prozent gegen Michael Hayn (CDU) durch, wie aus dem im Internet veröffentlichen vorläufigen Endergebnis hervorgeht. Müller-Bahr tritt die Nachfolge von Jens Bühligen (CDU) an, der seit 2008 Stadtoberhaupt der Domstadt im Saalekreis ist und nicht wieder angetreten war. Knapp 27.000 Menschen waren zur Stichwahl berechtigt, die Wahlbeteiligung lag den Angaben zufolge bei 28,8 Prozent.

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Stendal in der Altmark fällt die Entscheidung über den höchsten Posten im Rathaus erst am 24. April. Zur Stichwahl treten dann Thomas Weise (CDU) und Einzelbewerber Bastian Sieler an. Weise erreichte am Sonntag 38,56 Prozent der Stimmen, Sieler 29,78 Prozent, teilte die Stadt auf ihrer Internetseite mit. Knapp 31.500 Stendalerinnen und Stendaler waren zum Urnengang berechtigt, gut 38 Prozent machten laut Stadt davon Gebrauch. Amtierender Oberbürgermeister ist Klaus Schmotz (CDU). Der 69-Jährige ist seit 21 Jahren im Amt.