Schardt als Bürgermeister in Rülzheim im Amt bestätigt

Matthias Schardt ist am Sonntag klar in seinem Amt als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rülzheim bestätigt worden. 89,5 Prozent der Wähler stimmten für den CDU-Mann, der seit 2014 das Amt innehat. Weitere Kandidaten gab es nicht. Die Wahlbeteiligung in der Verbandsgemeinde im Landkreis Germersheim lag bei 39,2 Prozent. Insgesamt waren knapp 12.600 Menschen wahlberechtigt.

