Der 52-jährige Jörg Zietemann hat die Wahl zum Bürgermeister in Rathenow nach dem vorläufigen Endergebnis gewonnen. Der parteilose Kandidat setzte sich am Sonntag in der Stichwahl nach Auszählung aller Wahlgebiete mit 59,0 Prozent der Stimmen gegen die frühere Brandenburger Sozialministerin Diana Golze (Linke) durch, die auf 41,0 Prozent kam. Die Wahlbeteiligung lag bei 39,7 Prozent. Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger gibt sein Amt nach 20 Jahren Dienstzeit Ende Mai ab. Zietemann war seit 2020 stellvertretender Bürgermeister. Das endgültige Wahlergebnis wird vom Wahlausschuss am Montag festgestellt.

Zietemann hatte im ersten Wahlgang vor drei Wochen 33,0 Prozent der Stimmen bekommen, Golze konnte 25,9 Prozent auf sich vereinen. Die Linken-Politikerin war unter Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) Arbeits- und Sozialministerin in Brandenburg. Sie trat im August 2018 von ihrem Amt als Landesgesundheitsministerin zurück, nachdem ihrer Behörde Fehler im Zusammenhang mit dem Skandal um unwirksame Medikamente der Arzneimittelfirma Lunapharm vorgeworfen worden waren.