Der Büro- und Restaurantausstatter Takkt hat sich im Auftaktquartal 2022 weiter von Corona-Pandemie erholt. «Takkt ist stark in das neue Jahr gestartet und konnte in allen drei Divisions Umsatz und Ergebnis deutlich verbessern», hieß es in einem Vorstandsbrief am Donnerstag bei der Vorlage von Zahlen. Die anhaltenden Unsicherheiten durch den Ukraine-Krieg und die Schwierigkeiten in den Lieferketten könnten aber das Wachstum in den kommenden Monaten beeinflussen