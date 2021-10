Buga Erfurt in ihrem letzten Wochenende

Das letzte Wochenende der Bundesgartenschau in Erfurt sorgt im Egapark und auf dem Petersberg noch einmal für Besucherzuspruch. Das Ausstellungsgelände war am Samstag gut gefüllt, wie eine Buga-Sprecherin sagte. Die Besucher erwartete unter anderem eine so deklarierte launige Bilanz in Gestalt einer Talk-Runde im Egapark, zu der auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erwartet wurde. Die am 23. April eröffnete Bundesgartenschau endet am Sonntag. Die von der Corona-Pandemie beeinträchtigte Ausstellung hat nach Angaben der Veranstalter bislang mehr als 1,3 Millionen Schaulustige deutschlandweit angelockt.

Das letzte Wochenende der Bundesgartenschau in Erfurt sorgt im Egapark und auf dem Petersberg noch einmal für Besucherzuspruch. Das Ausstellungsgelände war am Samstag gut gefüllt, wie eine Buga-Sprecherin sagte. Die Besucher erwartete unter anderem eine so deklarierte launige Bilanz in Gestalt einer Talk-Runde im Egapark, zu der auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erwartet wurde. Die am 23. April eröffnete Bundesgartenschau endet am Sonntag. Die von der Corona-Pandemie beeinträchtigte Ausstellung hat nach Angaben der Veranstalter bislang mehr als 1,3 Millionen Schaulustige deutschlandweit angelockt.

An den zwei Standorten, dem Egapark und dem Erfurter Petersberg, haben sich nach Angaben der Buga GmbH insgesamt rund 253 Gärtner, Floristen und Garten- und Landschaftsbauer in Wettbewerben präsentiert. Mehr als 6000 Veranstaltungen wie Konzerte, Lesungen, Ausstellungen und Vorträge wurden geboten, wobei das Veranstaltungsprogramm wegen der Corona-Einschränkungen in den ersten Wochen erst mit Verzögerung aufgenommen werden konnte.

Viele Gäste nutzten auch die Gelegenheit, zumindest einen der 25 Buga-Außenstandorte - Parks und Gärten in Thüringen und Sachsen-Anhalt - zu besuchen.