Bulldogge beißt Senior: Schwer verletzt

Ein Mann ist in Heubach (Ostalbkreis) von einer englischen Bulldogge gebissen und schwer verletzt worden. Der 61-Jährige sprach am Montagabend seinen 36 Jahre alten Nachbarn an, da dieser zu laut Musik hörte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Auseinandersetzung artete in eine Schlägerei aus. Zeugenaussagen zufolge ging der Senior zu Boden, woraufhin der 36-Jährige seinen Hund auf den Mann hetzte. Das Tier biss mehrmals zu. Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Hundehalter zeigte sich aggressiv und beleidigte die Beamten sowie die Familie des Verletzten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Er wurde in Gewahrsam genommen. Die Bulldogge wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Tierheim übergeben.

Ein Mann ist in Heubach (Ostalbkreis) von einer englischen Bulldogge gebissen und schwer verletzt worden. Der 61-Jährige sprach am Montagabend seinen 36 Jahre alten Nachbarn an, da dieser zu laut Musik hörte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Auseinandersetzung artete in eine Schlägerei aus. Zeugenaussagen zufolge ging der Senior zu Boden, woraufhin der 36-Jährige seinen Hund auf den Mann hetzte. Das Tier biss mehrmals zu. Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Hundehalter zeigte sich aggressiv und beleidigte die Beamten sowie die Familie des Verletzten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Er wurde in Gewahrsam genommen. Die Bulldogge wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Tierheim übergeben.