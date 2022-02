Bundesamt warnt vor Sturmflut an der Nordseeküste

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hat erneut vor einer Sturmflut an der Nordseeküste gewarnt. Nach Behördenangaben soll das Hochwasser in der Nacht zum Dienstag im Weser- und Elbegebiet etwa 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten. An der nordfriesischen Küste soll das Hochwasser etwa 1 bis 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten. Nach Angaben der Polizei ist in Wilhelmshaven das Wasser über die Ufer getreten. Ein Parkplatz und die Strandpromenade wurden überschwemmt.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hat erneut vor einer Sturmflut an der Nordseeküste gewarnt. Nach Behördenangaben soll das Hochwasser in der Nacht zum Dienstag im Weser- und Elbegebiet etwa 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten. An der nordfriesischen Küste soll das Hochwasser etwa 1 bis 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten. Nach Angaben der Polizei ist in Wilhelmshaven das Wasser über die Ufer getreten. Ein Parkplatz und die Strandpromenade wurden überschwemmt.