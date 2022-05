Die Hansestadt Rostock will eine Bundesgartenschau im Jahr 2025 unter Vorgaben der Landesregierung erneut prüfen. Dies ist das Ergebnis einer Sitzung des städtischen Buga-Aufsichtsrats am Donnerstag. Agrarminister Till Backhaus (SPD) hatte am vergangenen Dienstag betont, dass die Landes-Fördermittel in Höhe von rund 60 Millionen Euro nur für eine Buga im Jahr 2025 bereitstehen werden. Er hatte gleichzeitig deutlich gemacht, dass dafür die Elemente Warnowbrücke, Stadtpark, Stadthafen mit Hochwasserschutz sowie ein Teil des neuen Wohngebiets Warnow-Quartier umgesetzt werden müssten.