RB Leipzigs Trainer Domenico Tedesco setzt im Kampf um die Qualifikation zur Champions League nicht auf Schützenhilfe von Eintracht Frankfurt. Die Hessen treten am Montagabend bei Leipzigs Königsklassen-Kontrahent Bayer Leverkusen an, werden ihre Kräfte aufgrund der Aussichtslosigkeit in der Fußball-Bundesliga wohl auf die Europa League richten. «Das ist alles legitim», sagte Tedesco vor dem RB-Spiel bei Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr/DAZN) am Montag. «Die Eintracht muss ihre Saison spielen. Frankfurt trifft die Entscheidungen, die sie treffen müssen.»