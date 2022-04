Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat sich für seinen lockeren Spruch über die «Freiwillige Feuerwehr Südgiesing» entschuldigt und dabei betont, niemanden diskreditieren zu wollen. «Mir ging es einzig und allein um das Wort «freiwillig»», sagte Nagelsmann bei Sky kurz vor dem Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund. «Ich bin der Letzte, der ein Ehrenamt oder die Feuerwehr diskreditiert. Ich entschuldige mich bei allen, die es in den falschen Hals bekommen haben.»

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat sich für seinen lockeren Spruch über die «Freiwillige Feuerwehr Südgiesing» entschuldigt und dabei betont, niemanden diskreditieren zu wollen. «Mir ging es einzig und allein um das Wort «freiwillig»», sagte Nagelsmann bei Sky kurz vor dem Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund. «Ich bin der Letzte, der ein Ehrenamt oder die Feuerwehr diskreditiert. Ich entschuldige mich bei allen, die es in den falschen Hals bekommen haben.»

Nagelsmann hatte am Donnerstag während der Pressekonferenz zum Topspiel zur Motivation seiner Mannschaft gesagt: «Wir sind nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr Südgiesing, sondern beim FC Bayern München.» Er habe damit ausdrücken wollen, erklärte der Trainer am Samstag, dass seine Spieler angestellt seien - und in dem Sinne nicht freiwillig spielen.

Zweifel an der Motivation der Freiwilligen Feuerwehr habe er nicht wecken wollen. Wie diese «performt» sei «mehr als ehrenwert, das brauchen wir im Land», sagte Nagelsmann. «Warum sollte ich die Arbeit der Feuerwehr diskreditieren?»