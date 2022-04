Wenn Alba-Manager Marco Baldi in diesen Wochen seine Mannschaft spielen sieht, gerät er regelrecht ins Schwärmen. «Die haben eine Lust am Spielen, das ist begeisternd und macht einfach nur Freude. Da kann man nur den Hut ziehen», sagte er am Freitagabend nach dem souveränen 89:57-Heimsieg gegen Brose Bamberg.