Der FC Augsburg hat seine Erfolgsserie gegen Arminia Bielfeld fortgesetzt und einen wichtigen Sieg im Kampf gegen Abstieg gefeiert. Das Team von Trainer Markus Weinzierl gewann am Freitagabend zum Auftakt des 25. Spieltages in der Fußball-Bundesliga mit 1:0 (0:0) bei den Ostwestfalen. Daniel Caligiuri erzielte in der 50. Minute den entscheidenden Treffer, durch den Augsburger auch im achten Vergleich mit den Arminen ungeschlagen bleiben. Durch den Erfolg verdrängte Augsburg die Bielefelder in der Tabelle vom 14. Platz und hat vorerst drei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz.

