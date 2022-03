Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss in den nächsten Wochen womöglich auf Verteidiger Felix Uduokhai verzichten. Der 24-Jährige hat im Spiel bei Arminia Bielefeld (1:0) am Freitag laut Trainer Markus Weinzierl vermutlich eine Bänderverletzung erlitten. «Das Sprunggelenk ist sofort dick geworden», sagte der Coach bei DAZN. Uduokhai war nach einem Laufduell in der ersten Halbzeit unglücklich mit dem Fuß umgeknickt und anschließend vom Platz gehumpelt.

Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss in den nächsten Wochen womöglich auf Verteidiger Felix Uduokhai verzichten. Der 24-Jährige hat im Spiel bei Arminia Bielefeld (1:0) am Freitag laut Trainer Markus Weinzierl vermutlich eine Bänderverletzung erlitten. «Das Sprunggelenk ist sofort dick geworden», sagte der Coach bei DAZN. Uduokhai war nach einem Laufduell in der ersten Halbzeit unglücklich mit dem Fuß umgeknickt und anschließend vom Platz gehumpelt.