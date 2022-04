Borussia Dortmund kann im Topspiel der Fußball-Bundesliga am heutigen Samstag (18.30 Uhr/Sky) doch auf Torjäger Erling Haaland zurückgreifen. Der 21 Jahre alte Norweger hat seine Sprunggelenksblessur überwunden, die er sich nur vier Tage zuvor im Länderspiel für Norwegen gegen Armenien zugezogen hatte. Deshalb steht Haaland in der Startelf des Tabellenzweiten für das Kräftemessen mit dem Vierten. Zudem kehrt Kapitän Marco Reus nach überstandener Erkältung in die Startelf zurück.

Borussia Dortmund kann im Topspiel der Fußball-Bundesliga am heutigen Samstag (18.30 Uhr/Sky) doch auf Torjäger Erling Haaland zurückgreifen. Der 21 Jahre alte Norweger hat seine Sprunggelenksblessur überwunden, die er sich nur vier Tage zuvor im Länderspiel für Norwegen gegen Armenien zugezogen hatte. Deshalb steht Haaland in der Startelf des Tabellenzweiten für das Kräftemessen mit dem Vierten. Zudem kehrt Kapitän Marco Reus nach überstandener Erkältung in die Startelf zurück.

Dass Haaland trotz Verletzung spielen würde, stand für Leipzigs Trainer Domenico Tedesco schon Mitte der Woche fest. «Das ist ein Topspiel für ihn und Dortmund. Für was wollen sie ihn schonen?», sagte er im Pay-TV-Sender Sky. «Sie spielen erst in sieben Tagen wieder.»

Für seinen Dortmunder Kollegen Marco Rose war erst am Spieltag klar, dass der Norweger spielt. Erling sei vom Länderspiel zurückgekehrt und «hatte einen dicken Knöchel. Der war blitzeblau», sagte er. «Vor drei Tagen sah es noch nicht gut aus.»

Die ohne Amadou Haidara (Knieprobleme) und Yussuf Poulsen (Leistenbeschwerden) angereisten Gäste starten im Vergleich zum 0:0 am vergangenen Spieltag gegen Eintracht Frankfurt mit einer Änderung in die Partie. Für den an einem Magen-Darm-Infekt erkrankten Benjamin Henrichs läuft Nordi Mukiele auf. Henrichs ginge es schon wieder besser, sagte Tedesco. «Er wollte heute sogar noch nachfahren», meinte der Trainer. «Wir haben gesagt, das macht kein Sinn.»