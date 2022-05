Eintracht Frankfurt wird das Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen ohne einige Leistungsträger bestreiten. Neben dem gesperrten Stürmer Rafael Borré fehlen den Hessen an diesem Montag (20.30 Uhr/DAZN) bei der Generalprobe für das entscheidende Europa-League-Halbfinale gegen West Ham United auch der erkrankte Abwehrchef Martin Hinteregger, der verletzte Offensivspieler Jesper Lindström und Kapitän Sebastian Rode aus Belastungsgründen.

Eintracht Frankfurt wird das Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen ohne einige Leistungsträger bestreiten. Neben dem gesperrten Stürmer Rafael Borré fehlen den Hessen an diesem Montag (20.30 Uhr/DAZN) bei der Generalprobe für das entscheidende Europa-League-Halbfinale gegen West Ham United auch der erkrankte Abwehrchef Martin Hinteregger, der verletzte Offensivspieler Jesper Lindström und Kapitän Sebastian Rode aus Belastungsgründen.

Zudem kündigte Oliver Glasner am Sonntag weitere personelle Änderungen an. «Man muss nicht um den heißen Brei herumreden: das Donnerstag-Spiel hat oberste Priorität. Die Aufstellung wird mit Blick auf die Belastungssteuerung für West Ham ausgerichtet sein», sagte der 47 Jahre alte Österreicher und betonte: «Es ist meine Aufgabe zu schauen, was das Beste für Eintracht Frankfurt ist.» Trotzdem wolle man die Aufgabe «fokussiert und seriös» angehen.