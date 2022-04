Der SC Freiburg muss möglicherweise auch im Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (18.30 Uhr/Sky) auf Torjäger Nils Petersen verzichten. Nachdem er beim 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende krankheitsbedingt gefehlt hatte, kehrte der Stürmer am Donnerstag zwar auf den Trainingsplatz des Fußball-Bundesligisten zurück. Ob der 33-Jährige auch im Baden-Duell dabei sein wird, ließ Trainer Christian Streich aber offen. «Wir wissen noch nicht, ob es Sinn macht», erklärte der Coach. Das gelte auch für Verteidiger Manuel Gulde, der ebenfalls krank war und in der englischen Woche zuvor komplett gefehlt hatte.