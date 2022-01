Bundesliga-Funktionär Hellmann rechnet mit Eberls Rückkehr

Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann rechnet mit einer Rückkehr von Max Eberl ins Fußballgeschäft. «Ich glaube, dass er die Tanks vollmachen will, dann wird er auch wieder zurückkommen», sagte Hellmann am Sonntag in der Sendung «Doppelpass» bei Sport1. Auch der hessische Bundesligist habe in den vergangenen Jahren «mehrere Fälle gehabt, in dem sich führende Mitarbeiter - nicht erste Reihe, sondern zweite Reihe - ausgebrannt gefühlt haben.»

Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann rechnet mit einer Rückkehr von Max Eberl ins Fußballgeschäft. «Ich glaube, dass er die Tanks vollmachen will, dann wird er auch wieder zurückkommen», sagte Hellmann am Sonntag in der Sendung «Doppelpass» bei Sport1. Auch der hessische Bundesligist habe in den vergangenen Jahren «mehrere Fälle gehabt, in dem sich führende Mitarbeiter - nicht erste Reihe, sondern zweite Reihe - ausgebrannt gefühlt haben.»

Bei Borussia Mönchengladbach hatte Sportchef Eberl am Freitag bei einer Aufsehen erregenden Pressekonferenz seinen Rückzug aus gesundheitlichen Gründen und wegen Erschöpfung mitgeteilt. Hellmann betonte, dass man «auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen Drucksituationen» erlebe, aber: «Im Fußball wird die Erwartungshaltung immer auf einzelne projiziert.»