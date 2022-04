Die Stadtverwaltung Mönchengladbach hat für das rheinische Derby gegen den 1. FC Köln am 16. April (18.30 Uhr/Sky) in Absprache mit der Polizei aus Sicherheitsgründen ein befristetes Glas-, Flaschen- und Getränkedosenverbot im Umfeld des Stadions verfügt. Dies teilte die Stadt am Freitag mit. Das Verbot gilt von 13.00 bis 22.00 Uhr und betrifft Abgabe, Verkauf und Mitführen von Gläsern, Glasflaschen und Getränkedosen. Da es keine Zuschauerbeschränkungen für den Rest der Saison gibt, wird ein mit 54 042 Zuschauern ausverkaufter Borussia-Park erwartet.

