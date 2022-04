Der SpVgg Greuther Fürth droht im Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga ein Ausfall von Stürmer Havard Nielsen. Der 28 Jahre alte Norweger verletzte sich am Sonntagabend beim 0:0 bei der TSG 1899 Hoffenheim und musste frühzeitig ausgewechselt werden. «Ich gehe davon aus, dass er eine Muskelverletzung hat und uns die letzten Spiele nicht zur Verfügung steht», sagte Trainer Stefan Leitl am Sonntagabend bei DAZN. Nielsen hat in der laufenden Spielzeit in der Bundesliga zwei Tore erzielt.

