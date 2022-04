Hertha BSC ist ein wichtiger Schritt zum Verbleib in der Fußball-Bundesliga gelungen. Die Berliner setzten sich am Sonntag zum Abschluss des 31. Spieltages im Abstiegsduell mit dem VfB Stuttgart 2:0 (1:0) durch. Vor 54.589 Zuschauern im Olympiastadion bescherten Davie Selke (4. Minute) und Ishak Belfodil (90.+3) Felix Magath in dessen 500. Spiel als Bundesliga-Trainer den ersehnten Jubiläumserfolg. Durch den dritten Sieg unter Magath im fünften Spiel hat Hertha als Tabellen-15. nun vier Punkte Vorsprung auf die Stuttgarter, die weiter auf dem Relegationsplatz 16 stehen.