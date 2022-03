Hertha-Trainer Tayfun Korkut setzt auch in der Partie gegen Eintracht Frankfurt auf seinen nominell fünften Torwart Marcel Lotka. Der 20-Jährige erhielt im Bundesliga-Heimspiel der Berliner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den Vorzug vor den genesenen Oliver Christensen und Nils Körber. In der Innenverteidigung rückte Marc Oliver Kempf nach seiner abgesessenen Sperre an die Seite von Kapitän Dedryck Boyata. Der südkoreanische Neuzugang Dongjun Lee stand zum ersten Mal in der Startelf.

Korkut hatte vor der Partie geäußert, er sei froh, dass es statt dem corona- und verletzungsbedingten Personalmangel der vergangenen Wochen mal wieder ein «paar Härtefälle» gebe.

Frankfurts Trainer Oliver Glasner stellte seine Mannschaft auf dem Papier offensiv auf. Er brachte Rafael Borré und Daichi Kamada neu in die erste Elf. Dazu spielten Ansgar Knauff, Jesper Lindström und Filip Kostic erneut von Beginn an. Kristijan Jakic kam neu in die Startelf und begann im Mittelfeld.