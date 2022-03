Leverkusen beendet Krise mit 2:0-Sieg in Wolfsburg

Bayer Leverkusen hat seine Ergebniskrise beendet. Die Werkself gewann am Sonntag in der Fußball-Bundesliga mit 2:0 (0:0) beim VfL Wolfsburg. Nach zuletzt vier Pflichtspielen ohne Sieg und dem Aus in der Europa League erlöste Paulinho die Gäste mit seinen späten Treffern (86. Minute/90.+2). Mit dem Erfolg vor 16.554 Zuschauern festigte das Team von Trainer Gerardo Seoane Tabellenplatz drei und setzte sich wieder etwas von den Verfolgern im Kampf um die Champions-League-Plätze ab. Die Wolfsburger sind als Tabellenzwölfter weiter nicht aller Sorgen im Kampf gegen den Abstieg ledig.

