Bochums Sebastian Polter (r) und Leverkusens Jonathan Tah versuchen an einen Ball zu kommen. Foto: Bernd Thissen/dpa

Bayer Leverkusen kann im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) gegen RB Leipzig doch auf Nationalspieler Jonathan Tah zurückgreifen. Wie von Trainer Gerardo Seoane angedeutet, kann der Abwehrspieler trotz der am vergangenen Sonntag erlitten Rippenprellung auflaufen. Im Vergleich zum 0:0 in Bochum tauscht Seoane zweimal: Paulinho und Kerem Demirbay mussten weichen für Exequiel Palacios und Mitchel Bakker.

Bayer Leverkusen kann im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) gegen RB Leipzig doch auf Nationalspieler Jonathan Tah zurückgreifen. Wie von Trainer Gerardo Seoane angedeutet, kann der Abwehrspieler trotz der am vergangenen Sonntag erlitten Rippenprellung auflaufen. Im Vergleich zum 0:0 in Bochum tauscht Seoane zweimal: Paulinho und Kerem Demirbay mussten weichen für Exequiel Palacios und Mitchel Bakker.

«Die Aufstellung wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Der Gegner, die zu Verfügung stehenden Spieler, so haben wir versucht, das Beste für den heutigen Tag zu wählen», sagte Seoane kurz vor dem Anpfiff bei DAZN. «Leipzig ist die Mannschaft der Stunde, eine Mannschaft, die sehr konterstark ist.»

Leipzigs Trainer Domenico Tedesco tauscht nach dem Halbfinal-Einzug in der Europa League gegen Bayer-Bezwinger Atalanta Bergamo gleich sieben Mal. Unter anderem erhält Torjäger Christopher Nkunku erstmals seit Ende Februar eine Verschnaufpause. Damals kam er in Bochum spät ins Spiel und schoss das Siegtor zum 1:0.

Ungewöhnlich war die Ankündigung der Leipziger Aufstellung bei Twitter: «Unsere Bayer-Bezwinger» kündigte RB mutig an.