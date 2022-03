Drei Tage nach dem Aus in der Europa League startet Bayern Leverkusen mit vier Änderungen in das Duell beim VfL Wolfsburg. Im ersten Spiel in der Fußball-Bundesliga nach dem Kreuzbandriss von Florian Wirtz starten die Rheinländer am Sonntag im Vergleich zum 0:1 gegen Atalanta Bergamo mit Odilon Kossounou in der Defensive und Robert Andrich im Mittelfeld. In der Offensive beginnen Karim Bellarabi sowie Sardar Azmoun, der sein Startelf-Debüt in einem Pflichtspiel gibt. Der VfL geht ohne Überraschungen ins Spiel: Lukas Nmecha kehrt erstmals nach seiner Verletzung in die Startelf zurück.

Drei Tage nach dem Aus in der Europa League startet Bayern Leverkusen mit vier Änderungen in das Duell beim VfL Wolfsburg. Im ersten Spiel in der Fußball-Bundesliga nach dem Kreuzbandriss von Florian Wirtz starten die Rheinländer am Sonntag im Vergleich zum 0:1 gegen Atalanta Bergamo mit Odilon Kossounou in der Defensive und Robert Andrich im Mittelfeld. In der Offensive beginnen Karim Bellarabi sowie Sardar Azmoun, der sein Startelf-Debüt in einem Pflichtspiel gibt. Der VfL geht ohne Überraschungen ins Spiel: Lukas Nmecha kehrt erstmals nach seiner Verletzung in die Startelf zurück.