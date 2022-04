Den auswärtsschwachen Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 erwartet eine besonders knifflige Woche. Das Team von Trainer Bo Svensson absolviert heute beginnend mit der Begegnung bei Borussia Mönchengladbach drei Auswärtsspiele in sieben Tagen. In der Fremde haben die 05er bisher nur sieben Punkte geholt und sind damit hinter Aufsteiger Greuther Fürth zweitschlechtestes Team. Delano Burgzorg (Entzündung des Herzmuskels) und Dominik Kohr (Gelbsperre) fallen in Mönchengladbach aus, der Einsatz des deutschen U21-Kapitän Jonathan Burkardt ist fraglich. Die folgenden Auswärtsspiele steigen in Augsburg und Köln.

Den auswärtsschwachen Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 erwartet eine besonders knifflige Woche. Das Team von Trainer Bo Svensson absolviert heute beginnend mit der Begegnung bei Borussia Mönchengladbach drei Auswärtsspiele in sieben Tagen. In der Fremde haben die 05er bisher nur sieben Punkte geholt und sind damit hinter Aufsteiger Greuther Fürth zweitschlechtestes Team. Delano Burgzorg (Entzündung des Herzmuskels) und Dominik Kohr (Gelbsperre) fallen in Mönchengladbach aus, der Einsatz des deutschen U21-Kapitän Jonathan Burkardt ist fraglich. Die folgenden Auswärtsspiele steigen in Augsburg und Köln.